Justiz kommt zum Staatsbürgerkunde-Unterricht

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland geht neue Wege, um jungen Menschen Grundrechte und Demokratie beizubringen. Seit Dezember erhalten Schüler im Unterricht Besuch von Richtern und Staatsanwälten. Ziel eines neuen Programmes des Kultur- und des Justizministeriums ist es, die Kinder und Jugendlichen für ihre eigenen Rechte und die ihrer Mitmenschen zu sensibilisieren, wie die zuständigen Staatssekretäre am Dienstag in Saarbrücken mitteilten. Mehr als 50 Schulen aller Schulformen nähmen an dem Programm teil, für das sich 45 Angehörige des höheren Justizdienstes ehrenamtlich engagieren.

Laut Justiz-Staatssekretär Roland Theis (CDU) bestimmen Rechte den Alltag, gerade auch in Schulen - etwa wenn es darum gehe, Konflikte zu schlichten. „Wenn am Ende dann gemeinsame Regeln stehen und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.