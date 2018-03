Junger Mann bei Unfall schwer verletzt

Friesenhagen (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein 21 Jahre alter Autofahrer auf der L278 bei Friesenhagen (Kreis Altenkirch (Westerwald)) schwer verletzt worden. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste mithilfe eines Großaufgebots von Rettungskräften daraus befreit werden, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht auf der Straße.

Foto: Patrick Seeger/Archiv – dpa

Der junge Mann hatte am Donnerstagabend an einer Brücke die Kontrolle über sein Auto verloren. Er konnte selbst noch einen Notruf absetzen, sagte ein Sprecher. Weitere Details zum genauen Hergang und zur Ursache des Unfalls waren zunächst unklar. Der Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen und konnte zunächst nicht befragt werden, hieß es weiter.