Ein 13-Jähriger hat in einer Schule in Daun im Kreis Vulkaneifel Pfefferspray versprüht und damit 17 seiner Klassenkameraden leicht verletzt. Einige der Achtklässler seien am Donnerstag zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Trier. Sie seien nach kurzer Zeit wieder entlassen worden. Der Junge hatte angegeben, das Spray aus der Handtasche seiner Mutter genommen zu haben. Er habe sich damit vor Schülern einer anderen Schule schützen wollen. Im Kreise seiner Klassenkameraden auf dem Schulgelände sprühte er draußen einen Stoß in die Luft. Die Kinder in der Nähe atmeten das Spray ein. Nach ersten Ermittlungen wollte der Junge niemanden verletzen. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über den Vorfall berichtet.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.