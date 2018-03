Die Kreise in Rheinland-Pfalz verfolgen die Frage einer generellen Altersfeststellung junger, unbegleiteter Flüchtlinge durch Mediziner vorerst nicht weiter. Die Konferenz der Landräte beschloss ein Standardverfahren, wie der Geschäftsführende Direktor des Landkreistags, Burkhard Müller, am Donnerstag in Mainz sagte. Es ist wie die bestehende rechtliche Regelung gestaffelt und sieht vor, dass die Schwerpunkt-Jugendämter in Trier und den Kreisen Kusel und Mainz-Bingen das Alter prüfen. „Da wollen wir den Sachverstand auf die Befragung durch Mitarbeiter der Jugendhilfe konzentrieren.“ Die „Rheinpfalz“ hatte vorher über die Konferenz vom Mittwoch berichtet.

Wenn das Alter nicht feststellbar sei, sollten Flüchtlinge ausführlich in Augenschein genommen werden, sagte Müller. Blieben Zweifel, würden sie ausführlich vom Amtsarzt untersucht. Gebe es weiter Zweifel, werde geröngt - ...

