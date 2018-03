Junge auf Schulweg angefahren und schwer verletzt

Aus unserem Archiv

Marpingen

Ein Zwölfjähriger ist auf seinem Schulweg im saarländischen Marpingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte die Polizei in St. Wendel mit. Der Junge war am Donnerstagmorgen auf einem Zebrastreifen gelaufen, als der Wagen eines 67-Jährigen gegen ihn stieß. Der Zwölfjährige kam in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. ​Die Ursache des Vorfalls war zunächst noch unklar. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung hatten bereits Autos angehalten, damit der Junge die Straße überqueren konnte.