Kirchenpräsident Volker Jung erinnert in seiner Osterbotschaft an den US-amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King, der am 4. April vor 50 Jahren ermordet wurde. Dessen auf Gewaltlosigkeit beruhendes Wirken sei ein „Zeugnis für die Osterbotschaft“, erklärte der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. Jung stellte auch den Protest von Schülern in den USA für schärfere Waffengesetzte in dieser Tradition.

Die Idee Martin Luther Kings, „das zu suchen, was dem Leben aller dient“, war nach Worten Jungs auch die Antriebsfeder für den „großen Traum von der Versöhnung und dem friedlichen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.