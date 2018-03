Juncker zur Eröffnung von Karl-Marx-Ausstellungen erwartet

Aus unserem Archiv

Trier

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird zur Eröffnung der Ausstellungen zum 200. Geburtstag von Karl Marx in Trier erwartet. Juncker werde bei dem Festakt am 4. Mai in der Konstantin-Basilika sprechen, sagte der Geschäftsführer der Karl Marx 2018 – Ausstellungsgesellschaft, Rainer Auts, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Die Feier gilt als Startschuss für drei Ausstellungen: die große Landesausstellung „Karl Marx 1818-1883. Leben. Werk. Zeit.“ im Rheinischen Landesmuseum Trier und im Stadtmuseum Simeonstift Trier, die neue Dauerausstellung im Museum Karl-Marx-Haus und eine Sonderschau im Museum am Dom.