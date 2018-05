Mehr als 4000 junge Menschen aus Hessen und Rheinland-Pfalz feiern an diesem langen Wochenende den Jugendkirchentag in Weilburg an der Lahn. Wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mitteilte, steht bei rund 250 Veranstaltungen neben dem Glauben vor allem die persönliche Verantwortung für die Umwelt im Mittelpunkt. Der neunte Jugendkirchentag, der auch „go(o)d days & nights“ heißt, hat das Motto „Weil ich Mensch bin ...“ und sogar eine eigene Hymne: den Song „Königskind“ von der Band „Beatween“.

In Podiumsdiskussionen soll es bis einschließlich Sonntag unter anderem um die Digitalisierung gehen. Auf speziellen Rädern können sich die Teilnehmer ihren eigenen Strom für frische Mixgetränke erstrampeln. Zu den Höhepunkten ...

