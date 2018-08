Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26), derzeit bei den Nibelungen-Festspielen in Worms in seiner ersten Theaterrolle zu sehen, kann sich weitere Engagements auf der Bühne vorstellen. „Falls eine Anfrage käme, die genauso spannend und cool ist wie diese hier, dann ja“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Es muss passen.“ Ochsenknecht spielt noch bis zum 5. August in Worms den Sohn von Drachentöter Siegfried. „Es ist eine Superrolle. Laut und kräftig, was meinem privaten Charakter nicht ganz entspricht“, sagte der jüngste Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (62, „Schtonk“).

„Als die Anfrage aus Worms kam, war ich sofort Feuer und Flamme“, meinte Jimi Blue Ochsenknecht. „Ich hatte zwar die klassische Nibelungen-Geschichte nicht wirklich verfolgt, kannte die Festspiele aber durch ...

