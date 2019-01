Aus einer Weihnachtskrippe in der Kirche St. Maximin in Koblenz-Horchheim ist die Jesus-Figur verschwunden. „Die ist gestohlen worden, das steht definitiv fest“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dem Diakon der katholischen Kirchengemeinde, Josef Grandjean, zufolge fehlt die 25 bis 30 Zentimeter große Holzfigur seit dem Neujahrstag. Der Küster habe das Verschwinden bemerkt. „Wir waren zuerst mal alle ziemlich geschockt und auch ein gutes Stück enttäuscht.“ Einen ähnlichen Vorfall habe es bislang noch nicht gegeben.

Vorerst solle das Gotteshaus dennoch tagsüber für Besucher geöffnet bleiben. Man wolle die Situation beobachten, sagte Grandjean, „aber im Moment noch nicht Reißleine ziehen“. Die Chancen, dass die Jesus-Figur wieder auftaucht, ...

