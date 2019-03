Jemeniten und Somalier verklagen Bundesrepublik in Münster

In zwei Verfahren klagen vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ein Somalier und drei Jemeniten nach US-Drohnenangriffen gegen die Bundesrepublik. Sie haben 2012 Angehörige verloren und sehen Deutschland mitverantwortlich.

