Im Saarland war Mitte 2017 etwa jedes fünfte Kind auf Hartz IV angewiesen. Das geht aus jüngsten Statistiken der Bundesagentur (BA) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Insgesamt lebten im Saarland rund 29 500 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Familien, die wegen Jobverlusts oder zu geringen Lohns auf Hartz IV angewiesen waren. Das Bundesland liegt mit einer Quote von 19,6 gemessen an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 weit über dem bundesweiten Durchschnitt von 14,6 Prozent.

Im gesamten Deutschland war im vergangenen Jahr knapp jedes siebte Kind unter 18 Jahren auf Hartz IV angewiesen. Noch vor fünf Jahren war es lediglich knapp jedes achte Kind gewesen. ...

