Jeder vierte Schüler mit Förderbedarf lernt an Regelschule

Aus unserem Archiv

Bad Ems

In Rheinland-Pfalz nehmen immer mehr Schüler mit Behinderungen an inklusivem Unterricht teil. Im Schuljahr 2015/2016 lernte jeder vierte Schüler (26 Prozent) mit sonderpädagogischem Förderbedarf an einer regulären Schule, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts in Bad Ems vom Dienstag hervorgeht. Vor zehn Jahren lag der Anteil noch bei zehn Prozent. Im Schuljahr 2015/2016 hatten rund 19 600 Schüler einen Förderbedarf, die meisten mit Lernschwierigkeiten. In Rheinland-Pfalz können Eltern wählen, ob ihr Kind auf eine Förderschule mit Sonderbetreuung oder eine Schwerpunktschule geht. Schwerpunktschulen sind Grund- und weiterführende Schulen der Sekundarstufe, die inklusiven Unterricht anbieten. Hier lernen Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam.