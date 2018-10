Im Laufe eines Jahres hinterlässt jeder Mensch in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt 531 Kilogramm an Haushaltsabfällen – so viel wie in keinem anderen Bundesland. Diese Zahl ermittelte das Statistische Landesamt in Bad Ems für das Jahr 2016. Davon entfielen etwa jeweils ein Drittel auf organische Abfälle wie Biomüll, Wertstoffe wie Verpackungen und Glas sowie den restlichen Haus- und Sperrmüll. Der meiste Müll fällt im Kreis Kaiserslautern an – dort waren es 753 Kilogramm pro Kopf. Danach folgten der Rhein-Hunsrück-Kreis (620) und die Kreise Bad Dürkheim und Cochem-Zell (je 602). Am wenigsten Müll produzierten die Menschen in der Stadt Koblenz (376), im Rhein-Pfalz-Kreis (432) sowie in den Städten Zweibrücken (459) und Mainz (461). Im Bundesschnitt sind es pro Kopf der Bevölkerung 462 Kilogramm.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.