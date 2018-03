Jahrgang 2011 lässt auf sehr gute Weine hoffen

Aus unserem Archiv

Mainz

Der Weinjahrgang 2011 könnte ein sehr guter werden – davon gehen jedenfalls viele Winzer aus. Das Deutsche Weininstitut zieht am Dienstag ab13 Uhr in Mainz eine Bilanz der diesjährigen Weinlese. Die Spitzenwinzer vom Verband der Deutschen Prädikatsweingüter erwarten bereits einen ausgezeichneten Jahrgang. Sie schwärmen von der pikanten Säure und der hohen Mineralität des Rebensaftes. Nicht nur von der Qualität, auch von der Menge her sind die Tropfen vielversprechend. Allerdings war der Ertrag im Jahr 2010 auch gering. In diesem Jahr hatten die Winzer zunächst mit Sorge auf das Wetter geblickt. Doch der September brachte die Wende – und den Reben genug Sonne.