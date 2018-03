Intensivstation am Klinikum Mutterhaus wiedereröffnet

Aus unserem Archiv

Trier (dpa/lrs) – Ein wegen Keimbefalls geschlossener Teil der Erwachsenen-Intensivstation am Trierer Klinikum Mutterhaus Mitte ist wieder geöffnet. Nach intensiven Reinigungsarbeiten bestehe keinerlei Gefahr mehr, sagte die Sprecherin des Krankenhaus, Helga Bohnet, am Donnerstag in Trier. Der Überwachungsbereich war Anfang der Woche geschlossen worden, nachdem an sieben Patienten eine Besiedlung mit dem multiresistenten Keim Pseudomonas aeruginosa festgestellt worden war. Am Donnerstagmorgen nahm der Bereich wieder Patienten auf.