Intensivstation am Klinikum Mutterhaus weiterhin geschlossen

Trier (dpa/lrs) – Nach dem Fund eines multiresistenten Keims bei sieben Patienten bleibt die Intensivstation des Trierer Klinikums Mutterhaus Mitte in den nächsten Tagen weiterhin geschlossen. „Vor Ende der Woche können wir nicht sagen, wie es weitergeht“, sagte die Sprecherin des Krankenhauses, Helga Bohnet, am Dienstag. Der Bereich werde gründlich gereinigt und danach ausgiebig getestet. „Wenn dann alles sicher ist, nehmen wir ihn wieder in Betrieb.“