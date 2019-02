Der insolvente Klinik- und Seniorenheim-Betreiber Katharina Kasper Via Salus will entweder Krankenhäuser verkaufen oder einen finanzstarken Partner finden. Das entschieden das Unternehmen mit Hauptsitz in Dernbach im Westerwald und der Vorläufige Gläubigerausschuss, wie ein Firmensprecher am Mittwoch mitteilte. „Eine Sanierung aus eigener Kraft soll nicht mehr verfolgt werden“, ergänzte er. Es werde zu Entlassungen kommen – sozialverträglich mit Abfindungen oder einem Wechsel in eine Transfergesellschaft. Die Zahl stehe noch nicht fest – bis Ende März würden erst die Szenarien eines Klinikverkaufs und eines Einstiegs eines Partners weiter ausgearbeitet. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet.

Der Sprecher betonte, die Seniorenheime von Via Salus stünden nicht zum Verkauf - es gehe alleine um die fünf Krankenhäuser der Gruppe in Dernbach im Westerwald, Zell an der Mosel, ...

