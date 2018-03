Nach dem Einsatz von 4188 Polizisten während der Fastnachtstage in Rheinland-Pfalz hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) eine insgesamt positive Bilanz gezogen. Die Beamten registrierten 568 Körperverletzungen, 43 mehr als ein Jahr zuvor, wie Lewentz am Donnerstag im Landtag in Mainz mitteilte. Die Zahl der Sexualdelikte sei von 22 auf 28 gestiegen, sagte der Minister. In keinem Fall sei es zu planmäßigen Übergriffen auf Frauen oder Mädchen gekommen. Bei den alkoholisierten Jugendlichen registrierten die Behörden einen leichten Rückgang von 714 auf 691.

Bei 778 Fastnachtsveranstaltungen seien 5142 Personen kontrolliert worden, teilte Lewentz am Donnerstag im Landtag in Mainz mit. Eine besondere Herausforderung für die Polizei gehe von der zunehmenden Zahl nächtlicher Umzüge ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.