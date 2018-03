Ingrid Peters hält Castingshows für demütigend

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Für Schlagersängerin Ingrid Peters (58) sind Castingshows tabu. «Ich kann mir solche Shows im Fernsehen nicht ansehen und würde mich auch nie in eine Jury setzen», sagte die 58-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch ihre eigene Karriere hatte Mitte der 1970er Jahre mit einem Wettbewerb begonnen. «Aber ich hatte damals noch eine Chance, in diesen Beruf hineinzuwachsen und mich zu orientieren», sagte sie.