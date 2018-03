Ingelheim bekommt „FilmMusikFestival“

Aus unserem Archiv

Ingelheim

Erstmals geht in Ingelheim vom 30. Mai bis zum 3. Juni das „FilmMusikFestival“ über die Bühne – unter anderem mit dem Schauspieler Axel Prahl aus dem Münster-„Tatort“. An verschiedenen Spielstätten gibt es ein teils kostenloses Angebot mit Wanderkino, Stummfilmklassikern, Konzerten mit Klassik, Jazz und Rock, modernen Kino-Inszenierungen, Fernsehfilmen und Talkrunden. Das teilte die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH am Dienstagabend mit. Erwartet werden an den fünf Festivaltagen mehr als 50 Musiker und Filmschaffende. Künstlerischer Leiter ist der Komponist Matthias Frey.