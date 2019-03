Infotafel zur Glocke mit Hitler-Inschrift aufgestellt

Herxheim am Berg (dpa/lrs) – Die pfälzische Gemeinde Herxheim am Berg hat vor ihrer evangelischen Kirche mit einer Glocke aus der NS-Zeit eine Infotafel aufgestellt. Die Tafel erkläre, wie die Glocke mit der Inschrift „Alles fuer's Vaterland. Adolf Hitler“ in die Kirche gekommen sei und dass sie dort als Mahnung für die Zukunft weiter belassen werde, sagte Ortsbürgermeister Georg Welker am Dienstag. Der Text sei gemeinsam mit dem Kirchenvorstand verfasst worden. Es sei geplant, noch einen QR-Code zu ergänzen, der zu vertiefenden Informationen im Internet führe.

Die Infotafel sei eine notwendige Ergänzung des nun abgeschlossenen Prozesses, sagte der Bürgermeister, der selbst von 1978 bis 1998 Pfarrer der Kirchengemeinde war. Geplant seien auch jährlich zwei Veranstaltungen von ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.