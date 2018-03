Industrie in Rheinland-Pfalz verbucht mehr Umsatz

Aus unserem Archiv

Bad Ems

Die rheinland-pfälzische Industrie hat in den ersten elf Monaten vergangenen Jahres mehr Umsatz eingefahren. Die Erlöse stiegen von Januar bis November 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,6 Prozent auf 86,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. Die Umsätze kletterten sowohl im Geschäft mit dem Inland (plus 7,7 Prozent) als auch mit dem Ausland (9,3 Prozent). Deutschlandweit verbuchte die Industrie von Januar bis November nur ein Umsatzplus von 5,8 Prozent.