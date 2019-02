Indizienprozess wegen Raubüberfall in Speyer gestartet

Frankenthal (dpa/lrs) – Mehr als sechs Jahre nach einem Raubüberfall in Speyer hat vor dem Landgericht Frankenthal der Indizienprozess gegen den 47 Jahre alten Beschuldigten begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord aus Habgier und um eine andere Straftat zu ermöglichen sowie Raub mit Todesfolge vor. Der Angeklagte bestritt die Tat am Mittwoch erneut (1 Ks 5120 Js 31991/12).

Der Beschuldigte soll mit einem unbekannten Komplizen in der Nacht zum 29. August 2012 in eine Nachtbar in Speyer eingebrochen sein und eine 57-jährige Angestellte getötet haben. Das Opfer hatte ...