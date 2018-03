In Rheinland-Pfalz fehlen fast 1000 Pflegefachkräfte

Aus unserem Archiv

Mainz

In der Altenpflege in Rheinland-Pfalz fehlen einem Gutachten zufolge derzeit etwa 960 Fachkräfte. Das berichtete die Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Mainz mit Bezug auf eine Untersuchung des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur. Der demografische Wandel werde den Bedarf an Kräften in Zukunft noch erhöhen, hieß es in der Mitteilung. Pflege-Anbieter wollen dem Notstand gemeinsam entgegenwirken und bis Dezember die betroffenen Berufe in 24 rheinland-pfälzischen Schulen vorstellen. Die Aktion mit dem Titel «Pflege on Tour» soll Neunt- und Zehntklässlern einen Einblick in die Pflegearbeit geben.