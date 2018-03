In Rheinland-Pfalz einer der ersten Metaller-Warnstreiks

Aus unserem Archiv

Neuwied/Mainz (dpa/lrs) – Im Werk von ThyssenKrupp Rasselstein in Andernach steht am Sonntag einer der ersten Warnstreiks der westdeutschen Metallindustrie nach dem Ende der Friedenspflicht an. Für den IG-Metall-Bezirk Frankfurt sei es der erste und größte Warnstreik, sagte IG-Metall-Sprecher Jörg Köhlinger am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa in Mainz. Allerdings wird es nach Angaben der Gewerkschaft auch an anderen Standorten etwa in Niedersachsen und Berlin Aktionen ab 0.00 Uhr geben. Die Hauptaktionen seien vom 2. Mai an bundesweit geplant – dann auch verstärkt im Bezirk Frankfurt.