In der Regel keine Probleme mit Windrad-Prüfungen

Simmern/Montabaur (dpa/lrs) – Wie ein Auto beim TÜV müssen auch Windräder regelmäßig überprüft werden. Dazu sind Betreiber verpflichtet. Ob sie die Vorgaben einhalten und Kontrollen korrekt durchgeführt werden, kontrollieren unter anderem die jeweiligen Kreisverwaltungen stichprobenartig. Von größeren Problemen berichten beispielsweise die an Windrädern reichen Kreise Rhein-Hunsrück und Westerwald nicht. Die Betreiber kämen in der Regel ihren Verpflichtungen nach, heißt es beim Rhein-Hunsrück-Kreis in Simmern. Ähnlich klingt das im Westerwald. Sofern ein Betreiber die notwendigen Nachweise für Prüfungen nicht rechtzeitig einreiche, werde dies angemahnt, erklärte ein Sprecher. „Bisher gab es diesbezüglich nach unserem Kenntnisstand keine Schwierigkeiten.“

