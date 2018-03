In den nächsten Tagen Wolken und Schauer

Aus unserem Archiv

Offenbach

Dicke Wolken trüben in den nächsten Tagen den Sommerhimmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bereits am Sonntag regnet es vereinzelt. Am Montag sind kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad. Die Wolken verkünden aber nicht das Ende des Sommers, erklärte DWD-Meteorologe Stefan Bach einer Mitteilung zufolge. «Nur keine Panik, der Sommer ist noch nicht vorbei – der August hat ja gerade erst begonnen.» Mittelfristig bleibe es bei schönem Sommerwetter.