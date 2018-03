Immer mehr Rentner gehen jobben

Aus unserem Archiv

Mainz

Immer mehr Senioren in Rheinland-Pfalz arbeiten in einem Minijob. Wie aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, waren im September des vergangenen Jahres 40 129 Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter als geringfügige Beschäftigte angestellt. Im Vergleich zum Jahr 2003, in dem die Daten erstmals erhoben wurden, stieg damit ihre Zahl um 30,37 Prozent. Damals, im Jahr der Arbeitsmarktreform, waren 30 780 Senioren als Minijobber tätig.