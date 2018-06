Wegen der Vielzahl von schweren Unwettern in jüngster Vergangenheit wollen sich immer mehr Gemeinden in Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser schützen. Bisher hätten 434 Ortsgemeinden ein Schutzkonzept erstellt oder seien dabei, es zu erarbeiten, teilte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Montag in Mainz mit. Das Land übernimmt 90 Prozent der förderfähigen Kosten dieser Konzepte. Neu hinzugekommen seien 24 Anträge, von denen 92 Ortsgemeinden profitieren könnten. „Die dramatischen Starkregenereignisse in den vergangenen letzten Wochen haben uns alle verdeutlicht, dass der Klimawandel vor unserer Haustür angekommen ist“, betonte die Ministerin. Der Gemeinde- und Städtebund erklärte, über 400 Gemeinden seien in Vorbereitung für Konzepte.

Die Ampel-Koalition rief die Kommunen dazu auf, Schutzkonzepte zu starten und die Förderung zu nutzen. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer sagte: „Helft mit, dass das funktioniert!“ Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun sagte: „Es ...

