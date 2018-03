Im Wald verlaufen: Suche nach Frau mit glücklichem Ausgang

Aus unserem Archiv

Neuwied

Sie ist erst vor wenigen Tagen nach Neuwied im Norden von Rheinland-Pfalz gezogen – und hat sich prompt beim Joggen in einem Wald verlaufen. Polizei und Feuerwehr suchten am Wochenende nach ihr. Die 31 Jahre alte Frau aus Italien sei gesund wieder aufgetaucht, teilte die Polizei am Sonntag mit.