Der im Konzentrationslager Dachau ums Leben gekommene Ordenspriester Richard Henkes wird seliggesprochen. Dies gab der Vatikan am Samstag in Rom bekannt. Henkes, der 1919 seine Ausbildung im Pallottiner-Orden in Limburg begann, wurde demnach im April 1943 wegen einer regimekritischen Predigt von den Nationalsozialisten verhaftet und starb am 22. Februar 1945 in Dachau. Dort hatte er sich mit typhuskranken Häftlingen in einem Quarantäneblock inhaftieren lassen, sich um sie gekümmert und sich schließlich selbst mit der Krankheit infiziert.

Die Seligsprechung des im Jahr 1900 im Westerwald geborenen Henkes sei ein Fest für die Diözese und die Pallottiner, sagte der Limburger Bischof Georg Bätzing laut einer Mitteilung vom Samstag. ...

