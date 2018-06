Die Zahl der Unternehmensgründungen in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Zu diesem Ergebnis kommen die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern (HWK) in ihrem „Gründerreport“ 2017/2018, den sie heute in Mainz vorstellen. Darin ziehen sie eine Bilanz ihrer Beratungsarbeit im vergangenen Jahr und fordern bessere Rahmenbedingungen für Firmengründer. Eine Ursache für den Rückgang der Gründungen sieht die IHK in der guten Konjunktur. Der „Gründerreport“ ist eine Jahresbilanz der 31 rheinland-pfälzischen Starterzentren, die Unterstützung und Beratung für Existenzgründer anbieten.

Laut dem Gründungsmonitor der Förderbank KfW - der Kreditanstalt für Wiederaufbau - liegt Rheinland-Pfalz bundesweit auf dem elften Platz. Die Rangliste wird von den Stadtstaaten Berlin und Hamburg angeführt. KfW-Gründungsmonitor 2018

