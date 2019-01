Die Gewerkschaft IG Metall ist im vergangenen Jahr auch im Bezirk Mitte gewachsen. Die Zahl der Mitglieder stieg im Vergleich zum Jahr davor um 1570 auf 316 599 Männer und Frauen, wie Bezirkschef Jörg Köhlinger am Montag in Frankfurt mitteilte. Die größten Zuwächse gab es demnach in Rheinland-Pfalz (jetzt 74 645 Mitglieder) und dem Saarland (68 800). In Thüringen war die Entwicklung auf 45 500 Mitglieder leicht positiv, während die IG Metall in Hessen mit 127 700 Gewerkschaftern stagnierte.

Bundesweit hat die größte deutsche Gewerkschaft im vergangenen Jahr um 8000 auf 2,27 Millionen Mitglieder zugelegt. Köhlinger führte den Zuspruch gegen den demografischen Trend unter anderem auf die erfolgreiche Tarifrunde ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.