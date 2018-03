IG Metall startet Warnstreikwelle in der kommenden Woche

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Die IG Metall startet am kommenden Montag (8. Januar) auch im Tarifbezirk Mitte eine erste Warnstreikwelle, um in der Metall- und Elektroindustrie höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten durchzusetzen. In Hessen sind für den Montag mehrere Aktionen geplant, während es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erst am Dienstag so richtig losgehen soll. Die Schwerpunkte der bundesweiten Aktionen liegen zunächst in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg sowie in Berlin, Brandenburg und Sachsen, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte.