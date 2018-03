IG Metall gewinnt im Bezirk Mitte Mitglieder

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Die IG Metall hat im Jahr 2017 im Bezirk Mitte Mitglieder hinzugewonnen. Zum Jahresende waren in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen mehr als 315 000 Menschen Mitglied in der größten deutschen Einzelgewerkschaft, wie der Bezirk am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das waren 127 mehr als ein Jahr zuvor. 2016 hatte es einen leichten Rückgang gegeben.