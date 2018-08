Hund samt Zettel bei Hitze im Auto gelassen

Lauterecken/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei Temperaturen von rund 30 Grad ist am Donnerstagabend in Lauterecken (Kreis Kusel) ein Hund in einem Auto zurückgelassen worden. Der Halter kam sich offenbar selbst tierlieb vor und hinterließ zusammen mit dem Tier einen Zettel mit dem Hinweis, dass es dem Vierbeiner gut gehe. Bei Zweifeln am Gesundheitszustand des Hundes sollten Passanten eine angegebene Nummer anrufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dies geschah dann auch: Eine Zeugin verständigte zunächst die Polizei, die dann wiederum den Halter kontaktierte. Dieser konnte davon überzeugt werden, dass für den Hund ein anderer Aufenthaltsort gefunden werden müsse.

