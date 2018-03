Bei der Entscheidung für eine weiterführende Schule sollten Eltern nach einer Empfehlung des Bildungsministeriums die besonderen Vorteile der 2009 eingeführten Realschule plus in den Blick nehmen. „Die Realschule plus braucht kein besseres Image“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig am Freitag in Mainz. „Sie leidet nur darunter, dass viele nicht wissen, was sie zu bieten hat.“ Diese Schulart verbinde in besonderer Weise praktisches Arbeiten und Nähe zu Betrieben mit theoretischem Schulwissen. „Sie eröffnet alle Wege in Richtung einer dualen Ausbildung oder in Richtung eines Studiums, sie bereitet unglaublich gut auf das Leben vor.“

Zusammen mit Schulleitern, Elternvertretern und Schulabgängern zog Hubig ein positives Fazit der das zweite Jahr in Folge veranstalteten „Wochen der Realschule plus“. Zusammen mit anderen Regierungsmitgliedern besuchte sie zehn der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.