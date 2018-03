Hornbach-Konzern erwartet weiter gute Geschäfte

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Neustadt (dpa) – Der Hornbach-Konzern rechnet weiter mit guten Geschäften in seinen Baumärkten und im Baustoffhandel. Umsätze und Betriebsergebnis sollen auch im laufenden Geschäftsjahr steigen, wie die Gruppe am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Die Baumarkttochter setzt dabei vor allem auf Handwerker und Hobbygärtner in Deutschland. Zusätzliche Umsätze erhofft sich Hornbach vom Onlinehandel: «Das Internet wird zunehmend wichtig sein», sagte Konzernchef Albrecht Hornbach. Online-Shopping ist bei dem Konzern seit Dezember 2010 möglich und soll weiter ausgebaut werden.