Homo-Ehe: CDU-Landeschefin offen für steuerliche Gleichstellung

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner ist in der Debatte über die Homo-Ehe offen für eine steuerliche Gleichstellung. «Die Wirklichkeit ist bunter als vor 50 Jahren», sagte Klöckner am Sonntag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. «Homosexuellen Paaren, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben und deshalb auch als Paar Pflichten füreinander übernehmen, kann man logischerweise nicht die andere Seite der Medaille verwehren – die entsprechenden Rechte. Dazu zähle ich nicht die Adoption von Kindern, aber die steuerliche Gleichstellung.»