Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will heute seine Entscheidung im Kartellstreit um die Holzvermarktung in Baden-Württemberg verkünden. Auf dem Spiel steht nichts weniger als die Forststruktur im Südwesten. Es geht um einen Beschluss des Bundeskartellamtes, wonach die langjährige Praxis von zentral zuständigen Förstern im Südwesten gegen das Kartellrecht verstößt. Auch andere, ähnlich aufgestellte Bundesländer wie etwa Hessen, Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen erwarten den Richterspruch mit Spannung.

Die Behörde hatte dem Land den Verkauf von Holz aus nichtstaatlichem Wald untersagt. Daraufhin wurde die Holzvermarktung aus kommunalem und privaten Wald bereits anders organisiert. Außerdem verboten die Wettbewerbshüter den ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.