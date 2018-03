Aus unserem Archiv

Nauort

Beim Brand eines Wohnhauses im Westerwaldkreis ist am Dienstagabend hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer sei in dem älteren Gebäude in der Gemeinde Nauort aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein 72 Jahre alter Bewohner, der allein dort lebte, erlitt einen Schock, blieb sonst aber unverletzt. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 80 000 Euro. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 60 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen.