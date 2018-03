Höfken warnt vor Betrieb von Atomreaktor Tihange 1

Aus unserem Archiv

Mainz/Berlin (dpa) – Nach Berichten über eine Häufung von Zwischenfällen im ersten Block des belgischen Atomkraftwerks Tihange hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) vor einem Weiterbetrieb der Anlage gewarnt. Ein Unfall in dem nur 80 Kilometer von Rheinland-Pfalz entfernten Reaktor „hätte nicht nur eine Strahlenbelastung der Menschen, sondern auch die radioaktive Kontaminierung von Boden, Wasser und Nahrungsmitteln in der gesamten Region zur Folge“, sagte Höfken am Donnerstag in Mainz.