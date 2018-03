Höfken: „Verheerendes Signal“ zur Klimapolitik

Aus unserem Archiv

Mainz/Berlin

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) zeigt sich entsetzt über Hinweise, wonach CDU/CSU und SPD in ihren Sondierungsgesprächen für eine Regierungsbildung im Bund von den bisherigen Zielen für den Klimaschutz abrücken. „Es ist ein verheerendes Signal, dass die Verhandler auf Bundesebene ihr selbstgestecktes Klimaschutzziel für 2020 laut Medienberichten aufgeben wollen“, sagte Höfken am Dienstag in Mainz. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigten sich gerade in Rheinland-Pfalz besonders dramatisch. Die Klimaschutzziele könnten nur erreicht werden, wenn der Kohleausstieg eingeleitet werde.