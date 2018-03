Hochwasser: Schiffe fahren auf Rhein nur eingeschränkt

Aus unserem Archiv

Mainz

Wegen des starken Regens der vergangenen Tage und der steigenden Wasserstände wird der Schiffsverkehr auf dem Rhein eingeschränkt. In Maxau ganz im Süden und in Koblenz wurde am Mittwochmorgen die Hochwassermarke I überschritten, ab der Schiffe eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten dürfen.