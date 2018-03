Hochwasser kann Verhalten von Wildgänsen beeinflussen

Das Hochwasser an Rhein und anderen Flüssen in Hessen und Rheinland-Pfalz kann auch das Verhalten rastender Wildgänse beeinflussen. Wenn ufernahe Auengebiete unter Wasser stünden, fänden die Vögel keine Nahrung mehr, sagte Martin Hormann von der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. „Bei großflächigen Überschwemmungen fliegen die Vögel auch mal weg.“

Gänse schwimmen auf der überschwemmten Bundesstraße 42 bei Oestrich-Winkel.

Foto: Arne Dedert – dpa

In der Regel bevorzugen die Tiere Hormann zufolge allerdings, direkt am Fluss zu lagern und auch auf dem Wasser zu ruhen: „Da besteht kein Feinddruck durch Wildschweine oder Füchse.“ Schnelle Reaktionen seien in den vergangenen Jahren bei rastenden Gänsen, Kranichen und anderen Zugvögeln auch nach plötzlichen Winteraufbrüchen festgestellt worden, erklärte Hormann. „Bei Schneelagen weichen sie aus und fliegen das Rheintal hinunter bis nach Frankreich.“