Hochwasser fördert teils scharfe Munition zu Tage

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Weil die Feuerwehr nach starkem Regen einen Keller leer pumpen musste, sind in Kaiserslautern Munition und Magazine für Schusswaffen entdeckt worden. Unter den insgesamt 64 Schuss seien 38 scharfe Geschosse, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Beim Rest handele es sich beispielsweise um Platzpatronen. Hinzu kämen ein „gutes Dutzend Magazine, teilweise leer, teilweise gefüllt“. Waffen fanden die Ermittler am Dienstag nicht.

Der Besitzer der Fundstücke könnte den Angaben zufolge der 33-jährige Nutzer des ausgepumpten Kellers sein. Gegen ihn bestehe Tatverdacht. Auch andere Fragen müssen die Ermittler noch klären: „Im Moment wird ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.