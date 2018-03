Hobby-Historiker für Arbeit zu jüdischer Geschichte geehrt

Mit ihren Studien engagieren sie sich für die Bewahrung jüdischer Geschichte – dafür erhalten mehrere Hobbyforscher heute eine Anerkennung.

Berlin (dpa/bb). Für ihre Recherchen zur jüdischen Vergangenheit in ihren Heimatorten werden an diesem Montag (22. Januar) Menschen aus ganz Deutschland in Berlin geehrt. Die Obermayer-Stiftung wird den German Jewish History Award im Abgeordnetenhaus an Hobbyhistoriker aus Berlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verleihen. Für besondere Leistungen werde die Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gewürdigt, teilte die Stiftung mit.

Ausgezeichnet werden Berliner Schüler, die eine Biografie des Holocaust-Überlebenden Rolf Joseph veröffentlichten. Weitere Preise gehen an Karl und Hanna Britz aus Kehl (Baden-Württemberg), die sich seit Jahren für die Bewahrung der jüdischen Geschichte der Gemeinde Bodersweier engagieren. Zu den Preisträgern gehören auch Volker Mall und Harald Roth aus Herrenberg (Baden-Württemberg). Sie verfassten eine Chronik des KZ-Außenlagers Hailfingen-Tailfingen und publizierten weitere Bücher über das Geschehen in dem Lager.

Auch Horst Moog aus Hamm/Sieg (Nordrhein-Westfalen) wird geehrt. Der 82-Jährige hat sich über Jahrzehnte der Erforschung und Bewahrung der Geschichte der jüdischen Gemeinden gewidmet, die einst im Westerwald ansässig waren. Eine Auszeichnung geht zudem an Brunhilde Stürmer aus Niederzissen (Rheinland-Pfalz), die Familiengeschichten der jüdischen Gemeinde von Niederzissen recherchiert.