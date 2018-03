Hitler-Glocke: Abstimmung wird nach Formfehler wiederholt

Herxheim am Berg (dpa/lrs) – Wegen eines formalen Fehlers steht die sogenannte Hitler-Glocke von Herxheim am Berg heute erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Das Gremium stimmt abermals darüber ab, ob der Klangkörper mit Hakenkreuz und NS-Aufschrift im Turm der Jakobskirche hängen bleiben soll. Der Gemeinderat hatte zwar schon im Februar in geheimer Abstimmung mit zehn zu drei Stimmen entschieden, dass die Glocke bleibt, doch dabei hatte es eine Panne gegeben.

Der neue Ortsbürgermeister Georg Welker (parteilos) hatte es versäumt, gesondert abstimmen zu lassen, ob die Wahl geheim sein soll oder nicht. Deshalb wird die Entscheidung wiederholt. Welker rechnet nicht mit ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.