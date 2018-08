Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) macht wenige Wochen vor der Verhandlung über ein mögliches Dieselfahrverbot im Land Druck für eine technische Nachrüstung der Fahrzeuge. In einem der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Wiesbaden vorliegenden Brief forderte die Grünen-Politikerin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nachdrücklich auf, diese Hardware-Nachrüstung bei den Fahrzeugherstellern einzufordern. Die Länder seien auf ein entschlossenes Handeln des Bundes angewiesen.

Notwendig sei dieser Schritt bei Fahrzeugen mit Euro-5- und Euro-6-Dieselmotoren, erklärte die Ministerin. Die Fahrzeughersteller hätten wegen der Abgasmanipulationen die Pflicht, die Finanzierung dafür zu übernehmen. Ein effektiver Gesundheitsschutz lasse ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.